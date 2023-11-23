Эксклюзив 23 ноября 2023, 08:54 Мусоросборная камера загорелась на юге Москвы Источник «360»: на Кировоградской улице на юге Москвы загорелся мусоропровод РИА «Новости»

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В подъезде жилого дома загорелось помещение мусороприемника на площади два квадратных метра. Есть пострадавший. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его информации, в результате аварии произошла вспышка малолитражного газового баллона, от которого снесло дверь. Рядом стоящий дворник пострадал. Его передали врачам.

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Медики диагностировали у мужчины лобную гематому и вывих правого плеча.

Подробности произошедшего уточняются. На месте происшествия работают специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств.

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