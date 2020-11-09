Мусорный полигон загорелся во Владивостоке

Во Владивостоке произошел пожар на мусорном полигоне. Пламя охватило площадь в 1,2 тысячи квадратных метров. Специалистам удалось не допустить дальнейшего распространения огня.

Для ликвидации возгорания задействовали девять единиц спецтехники, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя приморской администрации. Он назвал динамику ситуации положительной.

«Распространения огня нет. До конца текущего дня потушим открытые оставшиеся языки огня», — подчеркнули в краевом правительстве.

По имеющимся данным, возникшее при пожаре задымление существенно уменьшилось. В воскресенье, добавили в администрации, площадь пожара равнялась 1,2 тысячи «квадратов».