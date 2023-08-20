Происшествия 20 августа 2023, 09:30 Мусорный полигон загорелся в Белгороде Глава Белгорода Демидов: на юго-западе города загорелся полигон с ТБО на 50 кв. м РИА «Новости»

Читать 360tv в

Самовозгорание 50 квадратных метров полигона с твердыми бытовыми отходами (ТБО) произошло на юго-западе Белгорода. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале.

Информация о пожаре поступила в ЕДДС в 21:38 по московскому времени. На место происшествия отправили дежурный караул пожарно-спасательной части и инженерную технику, отметил мэр.

Реклама

«Площадь возгорания составляет 50 квадратных метров. В настоящий момент принимаются меры для его локализации», — указал Демидов.

По его словам, ситуацию взяли под контроль.

Фото: Telegram-канал мэра Белгорода Фото: Telegram-канал мэра Белгорода Фото: Telegram-канал мэра Белгорода Фото: Telegram-канал мэра Белгорода

Ранее в Самаре на площади 40 квадратных метров вспыхнули две квартиры в многоэтажном доме по Краснодонской улице. Сотрудники МЧС России спасли 20 человек.

Еще одно возгорание возникло в Екатеринбурге 17 августа. Спасатели потушили пожар на стройке многофункциональной ледовой арены УГМК.