Мусорный полигон загорелся под Евпаторией. Видео

Пожар начался на мусорном полигоне, расположенном в районе Евпатории в Крыму, сообщил в Facebook глава администрации города Роман Тихончук.

О возгорании стало известно в 17:30. На месте возгорания работают сотрудники МЧС и специализированная тяжелая техника служб ГО и привлеченных организаций.

«Будем задействовать все возможные силы и средства для ликвидации угрозы ЧС по недопущению распространения очагов возгорания за периметр мусорного полигона и локализации возгораний», — написал Тихончук.

Тушение осложняют погодные условия. Сейчас в Крыму стоит аномально жаркая погода, температура достигает +37 градусов. И в ближайшие дни жара на полуострове не спадет. Власти собрали оперативный штаб по ликвидации угрозы ЧС. Предварительная версия причины пожара — поджог.

Сильные лесные пожары зафиксированы сразу в 17 районах Якутии. По некоторым сведениям, общая площадь возгорания может превышать 500 тысяч гектаров.