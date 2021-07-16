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    16 июля 2021, 00:57

    Мусорный полигон загорелся под Евпаторией. Видео

    Ирэна Колесова

    Пожар начался на мусорном полигоне, расположенном в районе Евпатории в Крыму, сообщил в Facebook глава администрации города Роман Тихончук.

    О возгорании стало известно в 17:30. На месте возгорания работают сотрудники МЧС и специализированная тяжелая техника служб ГО и привлеченных организаций.

    «Будем задействовать все возможные силы и средства для ликвидации угрозы ЧС по недопущению распространения очагов возгорания за периметр мусорного полигона и локализации возгораний», — написал Тихончук.

    Тушение осложняют погодные условия. Сейчас в Крыму стоит аномально жаркая погода, температура достигает +37 градусов. И в ближайшие дни жара на полуострове не спадет. Власти собрали оперативный штаб по ликвидации угрозы ЧС. Предварительная версия причины пожара — поджог.

    Сильные лесные пожары зафиксированы сразу в 17 районах Якутии. По некоторым сведениям, общая площадь возгорания может превышать 500 тысяч гектаров.