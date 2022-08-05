Мусорный полигон на 700 «квадратах» загорелся в Норильске

Полигон твердых бытовых отходов загорелся в Норильске. О ЧП сообщил в своем Telegram мэр города Дмитрий Карасев.

Он уточнил, что ЧП произошло на полигоне «Стройбытсервиса». Причины пока не известны, их установят позже.

«То ли это поджог, то ли это повлияла сухая погода, или это неправильные условия эксплуатации полигона», — перечислил чиновник возможные варианты.

Мэр отметил, что на полигон направили достаточное количество спецтехники и людей, чтобы потушить возгорание. В настоящее время идут проливка полигона, ворошение и рыхление, пересыпка инертными материалами, отсекаются горящие участки.

Карасев подчеркнул, что ситуация под контролем. По его распоряжению был создан штаб по ЧС, он собирается каждые три часа. Помимо этого, проводится регулярный отбор проб воздуха.

В настоящее время в тушении задействованы 35 человек и 19 единиц техники. Глава Норильска Дмитрий Карасев следит за ситуацией на месте происшествия.

В пресс-службе мэрии города уточнили, что площадь возгорания составляет порядка 700 квадратных метров. Полигон, где произошел пожар, находится в двух с половиной километрах от Центрального района. Распространению огня способствовали сильные порывы ветра.