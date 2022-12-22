Происшествия 22 декабря 2022, 03:56 Мусорные баки загорелись в Ростове-на-Дону рядом с кафе «Кекс»

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Серьезный пожар произошел в Ростове-на-Дону. Там загорелись мусорные баки неподалеку от кафе «Кекс». Об этом сообщил rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу УМЧС по региону.

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Возгорание зафиксировали во вторник, 20 декабря. Пожар начался в районе переулка Газетный. Огонь охватил площадь в десять квадратных метров. На тушение потребовалось порядка десяти минут. Информации о погибших и пострадавших не поступало. Сотрудникам органов предстоит выяснить обстоятельства случившегося.