Мусор загорелся на лестничной клетке многоэтажного дома в Санкт-Петербурге | 360°

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Мусор загорелся на лестничной клетке многоэтажного дома в Санкт-Петербурге

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Пожар из-за загоревшегося мусора начался на лестничной клетке шестого этажа в жилом доме в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на городской главк МЧС.

Огонь распространился на два квадратных метра. Его потушили за 35 минут после звонка в экстренные службы. Ликвидацией возгорания занимались 10 спасателей с использованием двух единиц спецтехники.

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Двое мужчин пострадали. Их доставили в больницу.

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