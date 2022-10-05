Мусор загорелся на лестничной клетке многоэтажного дома в Санкт-Петербурге | 360°

Происшествия 05 октября 2022, 17:51 Поделиться Telegram

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Viber Мусор загорелся на лестничной клетке многоэтажного дома в Санкт-Петербурге

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Пожар из-за загоревшегося мусора начался на лестничной клетке шестого этажа в жилом доме в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на городской главк МЧС.

Огонь распространился на два квадратных метра. Его потушили за 35 минут после звонка в экстренные службы. Ликвидацией возгорания занимались 10 спасателей с использованием двух единиц спецтехники.

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Двое мужчин пострадали. Их доставили в больницу.

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