Происшествия 21 декабря 2022, 12:29 Мусор и микрометеорит назвали возможной причиной ЧП с радиатором «Союза МС-22» Глава Роскосмоса Борисов: радиатор «Союза МС-22» мог повредить микрометеорит или мусор Роскосмос / Telegram

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Радиатор корабля «Союз МС-22» могли повредить удар микрометеорита или космический мусор. О предварительном заключении комиссии, расследовавшей ЧП, заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 24».

«Повреждения оказались внешнего контура, по всей видимости — либо микрометеорит, либо космический мусор», — сказал Борисов, подчеркнув, что пока это только предварительные данные.

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Глава Роскосмоса добавил, что на корабле уже стабилизировалась температура. В настоящее время она не превышает 30 градусов. Гендиректор госкорпорации подчеркнул, что опасений за жизнь экипажа нет — космонавты находятся на Международной космической станции.

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«Стабилизация температуры сделана за счет того, что мы из российского сегмента протянули туда воздуховоды и вентиляторами поддерживаем температуру», — пояснил он.

Разгерметизация внешнего контура системы охлаждения на «Союзе МС-22», состыкованном с МКС, произошла 15 декабря. В результате никто не пострадал. В Роскосмосе заявили, что предпосылок для возвращения «Союза» на Землю нет, но направил на МКС рекомендации для этого. Окончательно этот вопрос планируют решить 27 декабря.