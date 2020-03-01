Мурманчанин, матерясь, избил подростков за мат в кафе

В Мурманске мужчина обматерил подростков из-за того, что они использовали нецензурную лексику. Все происходило в кафе.

Видео с нападением мужчины появилось в местных пабликах. На кадрах видно, что местный житель ударил двух подростков, сопровождая свои действия отборным матом. Он прокричал детям, он хочет их наказать за неправильное поведение в кафе и использование нецензурной лексики.

«Сначала этот человек начал кричать (материться) на бабушку, потому что та не слышала, что ее заказ готов. После этого он подошел к нам, и это все началось. Мы сидели достаточно спокойно. Может, местами громко смеялись, но не более», — рассказал один из подростков Telegram-каналу «Подъем».

Судя по крикам, мужчине не понравилось, что подростки матерились рядом с его дочерью. Несколько посетителей попытались удержать разбушевавшегося посетителя, но он кричал, что ему все равно.

Удивительно, но в паблике, где было опубликовано видео, пользователи мужчину поддержали, заметив, что он просто общался на их языке.