Происшествия 04 января 2023, 04:00 Мумию женщины в стрингах обнаружили в отеле Москвы — СМИ Пятый канал: в отеле Москвы нашли лежащую на кровати мумию женщины в нижнем белье РИА «Новости»

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Тело мертвой женщины обнаружили 2 января в одном из отелей в центре Москвы. Об этом сообщил Пятый канал. На мумифицированном теле из одежды было только нижнее белье.

«Полицейским сообщили, что на двуспальной кровати в одном из номеров отеля в центре столицы лежит на спине мертвая женщина. Одета она была только в бюстгальтер бирюзового цвета и черные стринги», — заявили журналисты.

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Правоохранители не нашли на теле женщины каких-либо повреждений или следов борьбы. Труп находился в состоянии мумификации и сильного разложения. Личность погибшей установили в короткие сроки — ей оказалась 34-летняя жительница Тюмени, сообщило Ura.ru.

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На данный момент все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Экспертам также предстоит выяснить, сколько времени труп пролежал в номере столичного отеля.