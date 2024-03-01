Происшествия 01 марта 2024, 23:15 Мумию женщины нашли в квартире на востоке Москвы В Москве обнаружили мумию пенсионерки благодаря протечке воды РИА «Новости»

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Мумифицированное тело 88-летней женщины обнаружили благодаря протечке воды в квартире одной из многоэтажек на востоке Москвы. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Жители дома на Уральской улице пожаловались в управляющую компанию, что их топят соседи.

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«Хозяева квартиры, в которой случилась протечка воды, не открывали дверь и не выходили на связь. После вскрытия двери внутри квартиры обнаружили мумифицированное тело женщины», — рассказал собеседник канала.

Тело лежало на полу в комнате. По словам специалистов, она умерла около шести месяцев назад. Тело направили в морг, полиция проводит проверку.

Ранее ростовские следователи нашли тела отца и сына в импровизированном склепе из гипсокартона, залитого бетоном, их отправили на экспертизу. Хозяйка квартиры, состоящая на учете у психиатра, заявила, что они просто спят.