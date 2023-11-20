Происшествия 20 ноября 2023, 01:32 Мумию пропавшего три года назад мужчины нашли на чердаке дома в Перми Freepik

Читать 360tv в

В жилом доме на чердаке в Перми обнаружили мумифицированный труп мужчины, пропавшего в 2021 году. Об этом сообщил сайт perm.kp.ru.

«Мумифицированный труп <…> нашли на чердаке дома по улице Крупской сотрудники ЖКХ. Они забрались туда 10 мая, чтобы починить крышу и увидели человеческие останки», — сказано в публикации.

Реклама

В материале отметили, что чердак с телом хорошо проветривался, поэтому оно высохло за эти годы. Мать погибшего заявила, что ее сына могли убить.

Ранее в одной из квартир Зеленограда нашли мумифицированное тело женщины. Ее обнаружили, когда сестра погибшей обратилась в правоохранительные органы, потому что ее родственница перестала выходить на связь. До этого они не виделись несколько лет.После обращения полицейские прибыли в квартиру и нашли 71-летнюю хозяйку среди большого количества хлама. При жизни женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере.