Происшествия 10 февраля 2024, 13:07 Мумию пропавшего полтора месяца назад мужчины нашли в подсобке Мариинской больницы «АиФ»: в подсобке Мариинской больницы нашли мумию мужчины Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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В подсобном помещении Мариинской больницы в Санкт-Петербурге нашли высохшее тело 41-летнего уроженца Тувы Айдыса Ч., которого полтора месяца искали родные и волонтеры. Об этом сообщили «Аргументы и факты».

По данным издания, мужчине стало плохо в середине декабря и его на машине скорой помощи доставили в нефрологическое отделение больницы, где оставили на ночь. После этого мужчина пропал. Сотрудники больницы считали, что он сбежал, а сестра предположила, что его выписали за нарушение правил нахождения в медучреждении. Родные обратились в полицию и к волонтерам, но поиски не увенчались успехом. Наконец 31 января тело нашел персонал больницы.

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Родственники утверждают, что в заключении патологоанатома нет ни даты, ни точной причины смерти. Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг попросил СК России разобраться в обстоятельствах странной гибели мужчины.

В Мариинской больнице журналистам заявили, что Айдыса доставили избитым и пьяным, а на следующий день он якобы сам покинул больницу, не предупредив медиков и тем самым нарушив федеральный закон, обязывающий пациентов соблюдать режим лечения. Администрация медучреждения расценила действия мужчины как отказ от медпомощи и официально выписала его 17 декабря. Как он снова оказался на территории больницы, персонал не представляет.

Около недели назад в Ленинградской области нашли тело мужчины, которое четыре года пролежало в частном доме в деревне Старо-Сиверское. Следователи начли доследственную проверку.