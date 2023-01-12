Происшествия 12 января 2023, 18:44 Мумию мужчины в кимоно обнаружили в квартире на севере Москвы

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Мумифицированное тело мужчины, который был одет в черное кимоно, обнаружили на севере Москвы. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным сайта «Дни.ру», мертвого 53-летнего мужчину нашли в квартире на улице Дубнинской. По предварительным данным, тело пролежало в помещении в течение 20 дней.

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Соседка погибшего запереживала, что мужчина на протяжении долгого времени не выходил на связь. Она вызвала полицейских, которые и обнаружили труп.

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