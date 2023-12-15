Происшествия 15 декабря 2023, 16:52 Мумию дочери авиаконструктора Курьянского нашли в Москве Пролежавшее три месяца тело дочери авиаконструктора Курьянского нашли в Москве РИА «Новости»

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Мумифицированное тело дочери известного советского авиационного инженера Кирилла Курьянского Елены нашли в ее квартире на Кудринской улице, спустя три месяца после смерти. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По информации источника издания, 70-летняя женщина проживала одна. Последний раз родственники связывались с ней три месяца назад, после этого она перестала выходить на связь.

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Дверь в ее квартиру решили вскрыть только 14 декабря. Там обнаружили уже мумифицированное тело. Предположительно причиной гибели стала остановка сердца.

Месяц назад еще одно мумифицированное тело женщины обнаружили в квартире в Зеленограде. Сколько пролежала погибшая после смерти пока неизвестно. При жизни женщина стояла на учете в психоневрологическом диспансере.