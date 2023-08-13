Происшествия 13 августа 2023, 03:42 Мумии отца и сына обнаружили в квартире в Екатеринбурге Ura.ru: мумии отца и сына обнаружили в квартире в Екатеринбурге Freepik

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Трупы отца и сына пролежали пять лет, пока их не нашли в доме в Екатеринбурге. Об этом Ura.ru рассказал один из местных жителей, проживающих в этом же здании.

Собеседник агентства отметил, что на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

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«Они (умершие — прим. ред.) имели проблемы с головой, почти не выходили из дома, были очень замкнутые. Никому даже в голову не могло прийти, что случилось вот такое — ну, нет их и нет», — рассказал он.

По словам мужчины, два или три года назад родственники умерших обращались в МВД из-за пропажи родных. По неопределенным причинам тела не нашли. Недавно близкие снова связались с правоохранительными органами и попросили вскрыть квартиру. Внутри помещения нашли два тела, похожих на мумии.

Почему трупный запах не беспокоил соседей долгие годы — непонятно. Вопрос по этой теме направили представителю регионального управления СК.

Ранее стало известно о жителе Польши, который хранил труп матери у себя дома на протяжении 13 лет.