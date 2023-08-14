Происшествия 14 августа 2023, 22:19 Мумии отца и сына нашли в квартире в Екатеринбурге Life: мумии отца и сына более 5 лет пролежали в квартире в Екатеринбурге РИА «Новости»

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Тела отца и его сына обнаружили в квартире в Екатеринбурге. Об этом изданию Life рассказали в пресс-службе МВД России по Свердловской области.

«Поступило сообщение об обнаружении в квартире на девятом этаже дома по улице Ангарской мумифицированных тел двух человек. Умершими оказались мужчина 1928 года рождения и его сын 1964 года рождения», — уточнили в ведомстве.

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После осмотра квартиры правоохранители сделали вывод, что дверь была заперта изнутри. По предварительной версии, признаков криминала в гибели мужчин нет. Останки направили на экспертизу для выяснения точной причины смерти.

По данным Ura.ru, дальние родственники заявляли в МВД о пропаже отца и сына еще несколько лет назад. Соседи рассказали, что умершие почти не выходили из дома из-за проблем с головой.

Ранее стало известно, что житель Польши жил с трупом матери на протяжении 13 лет.