14 августа 2023, 22:19
Мумии отца и сына нашли в квартире в Екатеринбурге
Life: мумии отца и сына более 5 лет пролежали в квартире в Екатеринбурге
Тела отца и его сына обнаружили в квартире в Екатеринбурге. Об этом изданию Life рассказали в пресс-службе МВД России по Свердловской области.
«Поступило сообщение об обнаружении в квартире на девятом этаже дома по улице Ангарской мумифицированных тел двух человек. Умершими оказались мужчина 1928 года рождения и его сын 1964 года рождения», — уточнили в ведомстве.
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После осмотра квартиры правоохранители сделали вывод, что дверь была заперта изнутри. По предварительной версии, признаков криминала в гибели мужчин нет. Останки направили на экспертизу для выяснения точной причины смерти.
По данным Ura.ru, дальние родственники заявляли в МВД о пропаже отца и сына еще несколько лет назад. Соседи рассказали, что умершие почти не выходили из дома из-за проблем с головой.
Ранее стало известно, что житель Польши жил с трупом матери на протяжении 13 лет.
МВД РФ
Екатеринбург
Свердловская область
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