Мумифицированный труп умершего три года назад мужчины нашли в квартире в Москве

В квартире в центре Москвы обнаружили мумифицированный труп мужчины, который умер более трех лет назад. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

Тело мужчины нашли в муниципальной квартире одного из домов по улице Фридриха Энгельса. Труп во время обхода обнаружил сотрудник столичного департамента имущественных отношений. Тело лежало на диване.

Предположительно, умершим является мужчина 1937 года рождения. Он скончался более трех лет назад. Труп доставили в морг. Причину смерти установят в ходе экспертизы.

По словам соседей, в этой квартире уже год никто не проживал. Обстоятельства выясняются.

Ранее в квартире на Никулинской улице на западе Москвы обнаружили тело женщины с отрезанной головой. В убийстве заподозрили ее сожителя, который покончил с собой. И еще один расчлененный труп ранее нашли в квартире на Домодедовской улице. Полицейских вызвали соседи, которые почувствовали неприятный запах. Дверь была закрыта изнутри, ее пришлось вскрывать. Убитая женщина пролежала там около недели.