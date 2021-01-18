Мумифицированный труп нашли в жилом доме Перми

Уточняется, что жильцы дома на протяжении долгого времени не видели своего соседа. Они решили узнать, в порядке ли он. Люди вызвали сотрудников полиции, которые нашли в квартире останки.

«Полицейские со спасателями открыли дверь квартиры, в которой был обнаружен мумифицированный труп», — процитировал сообщение сайт URA.ru.

По информации издания, мужчина жил в своей квартире один. Пока не известно сколько времени прошло с момента смерти пермяка. Также еще не установлено, что стало причиной его смерти.

Сотрудники пресс-службы ГУ МВД по региону подтвердили информацию о трупе, найденном в жилой квартире. По данному факту проводится проверка.