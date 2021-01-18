18 января 2021, 16:03
Мумифицированный труп нашли в жилом доме Перми
Мумифицированный труп обнаружили в квартире дома по улице Пушкарской Мотовилихинского района Перми в воскресенье, 17 января. Предположительно, он принадлежит мужчине, пишет сайт kp.ru со ссылкой на собственный источник.
Уточняется, что жильцы дома на протяжении долгого времени не видели своего соседа. Они решили узнать, в порядке ли он. Люди вызвали сотрудников полиции, которые нашли в квартире останки.
«Полицейские со спасателями открыли дверь квартиры, в которой был обнаружен мумифицированный труп», — процитировал сообщение сайт URA.ru.
По информации издания, мужчина жил в своей квартире один. Пока не известно сколько времени прошло с момента смерти пермяка. Также еще не установлено, что стало причиной его смерти.
Сотрудники пресс-службы ГУ МВД по региону подтвердили информацию о трупе, найденном в жилой квартире. По данному факту проводится проверка.