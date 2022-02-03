03 февраля 2022, 00:51
Мумифицированное тело женщины нашли в московской квартире спустя 10 лет
РЕН ТВ: труп женщины 10 лет пролежал в московской квартире и превратился в мумию
В квартире на западе Москвы обнаружили женский труп. Тело пролежало взаперти 10 лет. Причину смерти женщины установят по итогам судмедэкспертизы.
Сотрудники коммунальных служб вскрыли квартиру в доме на Мичуринском проспекте 1 февраля, сообщил РЕН ТВ. Жилье в последние годы пустовало.
Внутри они нашли мумифицированный труп женщины и вызвали полицейских. Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что она скончалась 10 лет назад. Умершей в этом году исполнилось бы 66 лет.
Известно, что женщина являлась хозяйкой квартиры. Чтобы выяснить причину ее смерти, проведут судмедэкспертизу. Правоохранители начали доследственную проверку.