Мумифицированное тело женщины нашли в московской квартире спустя 10 лет

В квартире на западе Москвы обнаружили женский труп. Тело пролежало взаперти 10 лет. Причину смерти женщины установят по итогам судмедэкспертизы.

Сотрудники коммунальных служб вскрыли квартиру в доме на Мичуринском проспекте 1 февраля, сообщил РЕН ТВ. Жилье в последние годы пустовало.

Внутри они нашли мумифицированный труп женщины и вызвали полицейских. Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что она скончалась 10 лет назад. Умершей в этом году исполнилось бы 66 лет.

Известно, что женщина являлась хозяйкой квартиры. Чтобы выяснить причину ее смерти, проведут судмедэкспертизу. Правоохранители начали доследственную проверку.