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    03 февраля 2022, 00:51

    Мумифицированное тело женщины нашли в московской квартире спустя 10 лет

    РЕН ТВ: труп женщины 10 лет пролежал в московской квартире и превратился в мумию

    Александра Ломейко

    В квартире на западе Москвы обнаружили женский труп. Тело пролежало взаперти 10 лет. Причину смерти женщины установят по итогам судмедэкспертизы.

    Сотрудники коммунальных служб вскрыли квартиру в доме на Мичуринском проспекте 1 февраля, сообщил РЕН ТВ. Жилье в последние годы пустовало.

    Внутри они нашли мумифицированный труп женщины и вызвали полицейских. Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что она скончалась 10 лет назад. Умершей в этом году исполнилось бы 66 лет.

    Известно, что женщина являлась хозяйкой квартиры. Чтобы выяснить причину ее смерти, проведут судмедэкспертизу. Правоохранители начали доследственную проверку.