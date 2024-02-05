05 февраля 2024, 14:01
Муляж оторванной ноги нашли на побережье Батайска
Baza: искусственная нога приплыла к побережью в Калиниградской области
На побережье Балтийска в Калиниградской области обнаружили муляж оторванной человеческой ноги, сообщил Telegram-канал Baza. О жуткой находке сообщили в полицию.
Нога выглядела пугающе: посиневшая, с переломом и ранами. На первый взгляд конечность казалась настоящей. Заметившим ее даже стало плохо.
Реклама
Правоохранители внимательно осмотрели находку и пришли к выводу, что это муляж. Пока остается загадкой, как эта нога оказалась на берегу.
Ранее тело ребенка без головы нашли около реки Лисенка за жилыми домами в Щербинке на территории Новой Москвы. На место прибыли спасатели, но позже выяснилось, что это манекен. Правоохранители начали проверку.
Спасатели
Полиция
Калининград
Реклама
Реклама