Происшествия 05 февраля 2024, 14:01 Муляж оторванной ноги нашли на побережье Батайска Baza: искусственная нога приплыла к побережью в Калиниградской области Unsplash

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На побережье Балтийска в Калиниградской области обнаружили муляж оторванной человеческой ноги, сообщил Telegram-канал Baza. О жуткой находке сообщили в полицию.

Нога выглядела пугающе: посиневшая, с переломом и ранами. На первый взгляд конечность казалась настоящей. Заметившим ее даже стало плохо.

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Правоохранители внимательно осмотрели находку и пришли к выводу, что это муляж. Пока остается загадкой, как эта нога оказалась на берегу.

Ранее тело ребенка без головы нашли около реки Лисенка за жилыми домами в Щербинке на территории Новой Москвы. На место прибыли спасатели, но позже выяснилось, что это манекен. Правоохранители начали проверку.