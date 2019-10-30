Муляж гранаты нашли на московской улице

Подозрительный предмет встревожил прохожих на северо-западе Москвы. Оказалось, что кто-то оставил на улице муляж гранаты. Из-за него, уверяют СМИ, пришлось частично перекрыть движение.

О том, что снаряд на улице Исаковской ненастоящий, «360» рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД.

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«Муляж. Опасности не представляет», — подчеркнули в ведомстве.

Сведения о перекрытом движении в полиции не подтвердили. Ранее сайт mk.ru сообщил, что оно частично ограничено. На месте ожидали прибытия саперов.