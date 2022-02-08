Мухи и пустые бутылки. Неблагополучная многодетная мать из Тольятти заинтересовала Следственный комитет

Сообщение о том, что жительница Тольятти воспитывает детей в антисанитарных условиях, привлекло внимание Следственного комитета. Правоохранительные органы проверяют данную информацию, сообщила пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Многодетную мать из Тольятти посетили волонтеры из общественной организации «Право на счастье». Они сообщили, что ее дети выглядели неухоженными и были голодными. По их словам, они увидели двухлетнюю голую девочку, которая спала на грязном матрасе. Кроме того, квартира россиянки была заполнена пустыми бутылками от спиртного. Помещение также кишело мухами.

Сотрудники СК РФ начали проверку по факту неисполнения матерью обязанностей по воспитанию детей. Следователи также проверят информацию о том, что россиянка ведет антисоциальный образ жизни.

«Начата доследственная проверка по признакам составов преступлений, предусмотренных статьей 117 УК РФ („Истязание“), статьей 156 УК РФ („Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего“)», — сказано в сообщении.

Кроме того, днем 8 февраля стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Ленобласти разбираются в ситуации с изнасилованием несовершеннолетней в одной из больниц региона.