Мух-горбаток обнаружили в эквадорских бананах в Петербурге

В эквадорских бананах, которые привезли в Санкт-Петербург и Екатеринбург, обнаружили имаго мух-горбаток. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

В Санкт-Петербург завезли 186,6 тонны бананов. При этом 70,2 тонны должны были остаться в городе. Насекомых выявили в ходе экспертизы ФГБУ «Ленинградская МВЛ». При этом данные насекомые бывают опасны для здоровья людей. Партию фруктов решили обеззаразить либо вернуть в Эквадор.