Происшествия 28 декабря 2023, 17:37 Мстительный мужчина из Петербурга получил 1,5 года колонии за поджог машины знакомой

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Красносельский районный суд вынес приговор мужчине, который попал под статью за поджог автомобиля. Об этом сообщил «Санкт-Петербург» со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций города.

Установлено, что фигурант решил отомстить знакомой, испортив ее иномарку. Злоумышленник намеренно устроил пожар в транспортном средстве.

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Ущерб от действий обвиняемого оценили в 1,3 миллиона рублей. Поджигателя отсудили на 1,5 года колонии строгого режима.