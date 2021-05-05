МСЧ ищет сплавлявшегося по реке Тымь мужчину

Спасательная бригада Сахалинского отряда МЧС имени Полякова отправилась на поиски мужчины, которого в последний видели сплавлявшимся несколько дней назад по реке Тымь. Об этом рассказал «Политэксперт».

Мужчина спускался по воде в Березовую Поляну 1 мая, однако не смог доехать до конечного пункта назначения. Мужчина пропал, а его перевернутую лодку обнаружили на следующий день недалеко от села Усково.

Мужчину к настоящему моменту разыскивают четыре сотрудника МЧС и две единицы спецтехники.