Происшествия 05 сентября 2023, 20:52 «Можно лечо делать». Болгарские перцы рассыпались вдоль трассы М-4 в Подмосковье Болгарские перцы рассыпались вдоль трассы М-4 в Подмосковье после ДТП

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Болгарские перцы рассыпались вдоль федеральной трассы М-4 «Дон» на юге Подмосковья. Видео с места происшествия завирусилось в Сети.

«Болгарский перец! Можно даже лечо делать!» — иронизирует автор ролика.

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Очевидцы сообщают, что овощи рассыпались на трассе М-4 в районе Михнева. По предварительной информации, перцы оказались на дороге после ДТП, в которое угодил перевозивший их грузовик.

Овощи разбросаны по обеим сторонам дороги на протяжении нескольких десятков метров, на обочине оказались сотни килограммов перцев. Часть овощей раздавили проезжающие автомобили.

На трассе можно встретить не только болгарские перцы, но и лесных обитателей. Житель курильского острова Итуруп рассказал RT о встрече на дороге с медведем. Животное часто выходит на трассу и клянчит еду у проезжающих.