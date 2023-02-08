Эксклюзив 08 февраля 2023, 14:12 «Можете иногда раскошелиться». Мать девочки, напавшей с ножом на одноклассницу, потребовала деньги за интервью Мать изрезавшей одноклассницу девочки потребовала деньги за интервью Телеканал «360»

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В одной из школ Химок накануне произошло ЧП. Пятиклассница с ножом напала на свою одноклассницу. Теперь мать нападавшей просит журналистов заплатить деньги за комментарий. Эту информацию женщина подтвердила «360».

«Это соответствует действительности. Я никаких комментариев не даю. Я свою точку зрения высказала, а дальше ход за вами — журналистами. Хотите больше информации, заплатите. Сумма 15 миллионов. Объединяйтесь, ищите. Вы зарабатываете на новостях и можете себе позволить иногда раскошелиться», — заявила она.

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Женщина объяснила свою позицию тем, что хочет перевести деньги на лечение девочки, на которую напала ее дочь. Раненая девочка находится в Люберецкой областной больнице и пришла в сознание. Внутренние органы в результате десятков ножевых ранений не задеты.

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Об инциденте стало известно 7 февраля. Пятиклассница в школьном туалете изрезала одноклассницу, в результате которой девочку со множественными ножевыми ранениями экстренно госпитализировали. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело.