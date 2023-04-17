Происшествия 17 апреля 2023, 16:13 Может рухнуть со дня на день. Огромные трещины расползлись по жилому дому на шоссе Энтузиастов SHOT: в Москве может развалиться 22-этажный жилой дом на шоссе Энтузиастов

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Жители 22-этажного дома на шоссе Энтузиастов в Москве бьют тревогу. На протяжении трех лет по зданию расползаются трещины, образуются разломы, но проблему никто не решает. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Две огромные трещины проходят по всей высоте многоэтажки, люди боятся, что здание буквально развалится пополам. Периодически от строения отваливаются кирпичи, жильцы боятся, что кто-то может пострадать.

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«Опасно стало ходить. Сверху выпадают кирпичи из кладки. Новая трещина, она растет с очень большой скоростью — практически один-два миллиметра в сутки», — рассказала одна из жительниц.

Дом был построен в 2002 году, а введен в эксплуатацию в 2003-м. Компания-застройщик уже семь лет находится в процессе банкротства, поэтому ремонта от нее не дождаться. На восстановление дома нужно 240 миллионов рублей, в фонде капремонта у товарищества собственников есть только 40 миллионов. Жильцы пытаются решить вопрос с помощью профильных ведомств. Как отметила другая собеседница Telegram-канала, дом изначально был построен с нарушениями.

«Мы со дня на день ждем, что это может рухнуть, и боимся: проснемся мы в своих постелях или на шоссе Энтузиастов», — призналась она.

Ранее «360» писал, что кусок штукатурки рухнул с жилого дома на двух жительниц Москвы. Лепнина упала на двух девушек на Земляном Валу, пострадавших отправили в больницу.

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