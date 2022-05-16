«Может, его чем-то обкололи». Жена сбежавшего из больницы пациента не поверила, что он разбил окно и напал на охранника

Накануне СМИ сообщили, что буйный пациент реанимации в Обнинске Калужской области ранил охранника, разбил окно и сбежал, а затем умер на территории больничного городка. Распространилась информация о том, что мужчина был в возбужденном состоянии и угрожал медикам ножницами. В эту версию не верит жена умершего Инна. Она рассказала «360», что привезла мужа в больницу в совершенно адекватном состоянии.

«Не был агрессивен»

«В субботу привезла его в совершенно спокойном, адекватном состоянии, и это может подтвердить заведующий отделением. В 15:00 его перевели в реанимацию. Я лично его отвозила, весь день была с ним. Что с ним произошло там, вообще что там было, я не знаю. Этот случай покрыт мраком», — заметила Инна.

Она призналась, что о подробностях случившегося узнала из новостей — и заподозрила, что в реанимации мужа «чем-то обкололи — психотропами, например». По ее словам, муж «еле-еле ходил» и никак не мог убегать и нападать на персонал больницы.

В реанимацию мужчину отправили на выходные, чтобы он оставался под наблюдением в отсутствие дедурныз врачей. На тот момент у пациента ничего не болело, о чем он и сказал врачу. Но медики и жена убедили его поехать в реанимацию.

«Он сам адекватно разделся, лег на кушетку и поехал в реанимацию. Это могут подтвердить все, кто был в палате, медсестры: он не был агрессивен», — подчеркнула вдова.

Когда вечером того же дня Инна позвонила в реанимацию, ей сказали, что пациент «стабилен». То же самое повторили и три часа спустя. С утра трубку поначалу не взяли, а потом сообщили страшную новость.

«В 7:10 взял трубку доктор и сказал, что мой муж умер от сердечной недостаточности. Но у него не было сердечной недостаточности! И почему мне никто не сообщил, никто не вызвал?» — недоумевает Инна.

Женщина указала на расхождение версий следователей, врачей и судмедэксперта:

«Мне сказали, что он умер 15 мая, судмедэксперт — что 14-го. Следователь говорит, что он выбил окно ногой, а судмедэксперт — что на ногах у него никаких порезов нет, только один порез на руке. Если он выбил огромное панорамное окно ногой, все тело должно быть в порезах», — рассудила вдова.

Она предположила, что никогда не добьется правды, но надеется, что свет на ситуацию помогут пролить записи с камер видеонаблюдения.

Версия больницы

Клиническая больница № 8 опубликовала оперативный комментарий о происшествии. По их данным, в ночь на 15 мая пациент «разорвал фиксирующие приспособления, удалил катетеры, затем вбежал в процедурный кабинет и схватил там острый медицинский инструмент». Размахивая им, мужчина «угрожал своей жизни и жизни медперсонала» и требовал его выпустить. Один из сотрудников охраны получил «ранение острым металлическим предметом».

«Медперсонал пытался его остановить. Но пациент <…> выскочил через дверь. Находясь в неадекватном состоянии, разбил витринное окно в коридоре и покинул больничный корпус», — говорится в сообщении.

Сотрудники охраны и медперсонал пытались вернуть беглеца в отделение. Мужчина перемещался по территории больничного городка, потерял сознание и упал. Медики «незамедлительно приступили к реанимационным мероприятиям», но спасти мужчину не удалось.

Руководство больницы отметило «мужество и профессионализм» дежурной бригады реанимации и охранника, предотвративших угрозу для других пациентов и сотрудников.