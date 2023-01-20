Происшествия 20 января 2023, 02:40 Мотовоз сбил железнодорожника в Нижегородской области

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Мотовоз наехал на железнодорожника в Нижегородской области. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на инспекцию труда по региону.

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ДТП произошло 18 января в 11:15 на 27 пути станции Арзамас-2. Там 55-летний монтер попал под мотовоз, который направлялся вдоль железнодорожных путей. Мужчине оказали первую помощь. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. На следующий день, 19 января, мужчина погиб.