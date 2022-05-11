Два человека пострадали в результате ДТП с мотоциклом в Ростове

Как сообщает Госавтоинспекция Ростова-на-Дону, в результате столкновения мотоцикла с автомобилем пострадали двое водителей.

Днем на проспекте Михаила Нагибина столкнулись мотоцикл Honda и автомобиль Opel Corsa при съезде на прилегающую территорию. Оба водителя получили травмы, пишет rostovgazeta.ru.

Пострадавшие были направлены в больницу. О состоянии их здоровья пока информации нет.

На данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии.