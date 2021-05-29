Мотоциклисты врезались в машину такси в Зеленограде

Мотоциклисты на большой скорости врезались в автомобиль такси в Зеленограде. Кадры ДТП, которое запечатлел видеорегистратор стоящей на светофоре машины, были опубликованы в Сети.

По данным Telegram-канала «112», в аварии пострадали оба мотоциклиста, их госпитализировали.

На опубликованных кадрах видно, как мотоциклисты врезаются в машину такси, которая совершала поворот. От удара один из мотоциклистов перелетел через автомобиль и упал в нескольких метрах от него.

Один из старейших байкеров России — Валерий Ивашкин — погиб на трассе в Мытищах. Ему было 83 года. Момент смертельной аварии зафиксировал видеорегистратор проезжавшей мимо машины. ДТП произошло 24 мая, на съезде с Волковского на Осташковское шоссе.