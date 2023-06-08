Происшествия 08 июня 2023, 20:04 Мотоциклисты подрались с водителем легковушки после ДТП в Оренбурге

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Столкновение легкового автомобиля с двумя мотоциклами произошло ночью в городе Оренбурге. Об этом сообщил сайт 56orb.ru.

Два мотоциклиста спровоцировали аварию с легковушкой на улице Братьев Хусаиновых. После столкновения водитель вышел из машины, один из байкеров набросился на мужчину с кулаками.

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Отмечается, что оренбуржцы часто жалуются на мотоциклистов, местные жители намерены обратиться в госавтоинспекцию и городскую мэрию.