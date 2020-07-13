Мотоциклисты начали искать очевидцев смертельного ДТП с участием 28-летней ростовчанки

ДТП случилось около 23 часов вечера 11 июля. По предварительным данным, в колонну мотоциклистов врезался автомобиль BMW. В результате от полученных травм скончалась 28-летняя женщина.

По словам члена мотодвижения «Мотовольница» Бориса Мазурчика, на момент ДТП колонна следовала по направлению к дому. Мотоциклисты не нарушали скоростной режим и соблюдали правила дорожной разметки.

Медицинское освидетельствование водителя BMW показало наличие у него в крови алкоголя. Мазурчик попросил всех возможных свидетелей аварии поделиться записями своих видеорегистратора.

У погибшей остался маленький сын.