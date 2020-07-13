13 июля 2020, 19:13
Мотоциклисты начали искать очевидцев смертельного ДТП с участием 28-летней ростовчанки
В Ростове-на-Дону в ДТП погибла 28-летняя местная жительница, которая двигалась по Левобережной улице в составе колонны мотоциклистов. Сейчас члены мотодвижения разыскивают свидетелей аварии, сообщает rostovgazeta.ru.
ДТП случилось около 23 часов вечера 11 июля. По предварительным данным, в колонну мотоциклистов врезался автомобиль BMW. В результате от полученных травм скончалась 28-летняя женщина.
По словам члена мотодвижения «Мотовольница» Бориса Мазурчика, на момент ДТП колонна следовала по направлению к дому. Мотоциклисты не нарушали скоростной режим и соблюдали правила дорожной разметки.
Медицинское освидетельствование водителя BMW показало наличие у него в крови алкоголя. Мазурчик попросил всех возможных свидетелей аварии поделиться записями своих видеорегистратора.
У погибшей остался маленький сын.