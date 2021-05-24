Мотоциклисту, сбившему в Уфе мать троих детей, вынесли приговор

В Уфе вынесли приговор 20-летнему мотоциклисту, который в 2020 году сбил женщину, мать троих детей. Позднее она умерла в больнице.

По данным издания mkset.ru, которое ссылается на пресс-службу прокуратуры Башкирии, суд установил, что в июле прошлого года молодой человек ехал на мотоцикле Honda по поселку Максимовка. Он был пьян, а водительских прав у него не было. Молодой человек не справился с управлением и сбил женщину, переходившую дорогу. В результате полученных травм она скончалась в больнице в этот же день. У женщины осталось трое детей, не достигших 18 лет.

Водитель не признал себя виновным. Суд вынес ему наказание в виде шести лет заключения в колонии-поселении. Также он не сможет управлять транспортным средством в течение трех лет.