Мотоциклиста из Ростовской области осудили за ДТП, после которого пострадавший получил инвалидность

Водителя мотоцикла приговорили к ограничению свободы за то, что он сбил велосипедиста в Сальском районе Ростовской области. Пострадавший получил серьезные травмы. Об этом сообщил «Царьград».

Авария произошла 2 августа 2020 года. Мотоциклист на полной скорости сбил велосипедиста, который выехал на проезжую часть. В результате байкер заработал черепно-мозговую травму, а велосипедист получил серьезные травмы, которые привели к инвалидности.

Осужденный частично признал свою вину. Его приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы.