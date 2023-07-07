07 июля 2023, 08:59
Мотоциклиста госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом на севере Москвы
Источник «360»: водитель мотоцикла попал в аварию с автобусом на севере Москвы
ДТП с участием мотоцикла и автобуса произошло в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
В Северном автономном округе Москвы произошла авария с участием мотоцикла, он столкнулся с автобусом. Водителя госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, сообщил источник «360».
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Авария произошла утром 7 июля по улице Большая Академическая, в районе дома №81.
На место выехали спасатели. Водителя мотоцикла отвезли в больницу в тяжелом состоянии.
Из-за ДТП по улице Большая Академическая частично перекрыли движение.
ДТП
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