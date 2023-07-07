Эксклюзив 07 июля 2023, 08:59 Мотоциклиста госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом на севере Москвы Источник «360»: водитель мотоцикла попал в аварию с автобусом на севере Москвы Соцсети

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ДТП с участием мотоцикла и автобуса произошло в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

В Северном автономном округе Москвы произошла авария с участием мотоцикла, он столкнулся с автобусом. Водителя госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, сообщил источник «360».

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Авария произошла утром 7 июля по улице Большая Академическая, в районе дома №81.

На место выехали спасатели. Водителя мотоцикла отвезли в больницу в тяжелом состоянии.

Из-за ДТП по улице Большая Академическая частично перекрыли движение.