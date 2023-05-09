Эксклюзив 09 мая 2023, 20:52 Мотоциклист загорелся после столкновения с пожарной машиной в центре Москвы Момент воспламенения мотоциклиста после столкновения с пожарной машиной сняли на видео

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Водитель мотоцикла во время проезда по Земляному валу около торгового центра «Атриум» на полной скорости врезался в пожарную машину. После столкновения байкер и его транспортное средство неожиданно загорелись. Момент происшествия попал на видео, которое оказалось в распоряжении «360».

На опубликованных кадрах пожарная машина вписывалась в поворот, когда в нее на полной скорости врезался байкер. Владелец мотоцикла после падения резко воспламенился. Вероятно, причиной стал вытекший бензин.

Охвативший байкера и его мотоцикл огонь пожарные оперативно потушили. На место вызвали медиков для оказания помощи пострадавшему. В обстоятельствах аварии разберутся сотрудники дорожной инспекции.