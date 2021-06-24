Полицейский вылетел с патрульного мотоцикла после аварии в Люберцах

Мотоциклист чудом остался жив после ДТП в Люберцах. Видео аварии появилось в распоряжении «360».

На кадрах можно видеть, как по улице движется легковая машина. На перекрестке водитель начинает поворачивать налево, но в этот момент в него с левой стороны на полном ходу врезается мотоциклист.

После столкновения он продолжает нестись и влетает в дорожный знак. От удара мотоцикл встает на переднее колесо, человек вылетает из седла и практически делает сальто. Приземляется он уже в нескольких метрах от рухнувшего на асфальт мотоцикла.

После падения он сразу же садится на дороге. Водитель машины все это время сидит в салоне. Состояние обоих участков ДТП уточняется.

В пресс-службе УМВД Московской области «360» подтвердили факт ДТП. В ведомстве уточнили, что произошло столкновение патрульного мотоцикла и легкового автомобиля. В результате никто не пострадал. По данному факту проводится проверка.