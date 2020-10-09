Мотоциклист врезался в опору ЛЭП и погиб в Ростовской области

В Ростовской области начата проверка по факту ДТП, в котором погиб мотоциклист, врезавшийся в опору линии электропередач.

Трагедия случилась в ночь на четверг в поселке Шолоховский, сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное УГИБДД. Мотоцикл Yamaha под управлением молодого парня ехал по улице Максима Горького. Сзади сидела несовершеннолетняя девушка. В какой-то момент водитель потерял контроль над двухколесной машиной, и мотоцикл врезался в опору линии электропередач.

В результате столкновения с конструкцией 24-летний парень получил травмы, несовместимые с жизнью. Также травмирована была его 17-летняя подруга. От более тяжелого исхода ее, вероятно, спас надетый шлем.

Водитель байка шлем надевать не стал. Позже выяснилось, что у него не было прав на управление мотоциклом, а сама машина не была зарегистрирована в ГИБДД.

В настоящее время по факту смертельной аварии идет проверка.