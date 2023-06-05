05 июня 2023, 12:29
Мотоциклист врезался в легковушку во Владивостоке
Столкновение мотоцикла и легкового автомобиля произошло на трассе на выезде из города Владивостока. Об этом сообщил сайт «Восток-Медиа».
По предварительным данным, водитель за рулем мотоцикла не справился с управлением, в результате чего врезался в легковушку Isuzu Elf. Ситуацию на дорогах города осложнил сильный дождь.
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Отмечается, что информации о пострадавших в ДТП нет, сейчас на месте аварии работают специалисты.
ДТП
Владивосток
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