Происшествия 05 июня 2023, 12:29 Мотоциклист врезался в легковушку во Владивостоке

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Столкновение мотоцикла и легкового автомобиля произошло на трассе на выезде из города Владивостока. Об этом сообщил сайт «Восток-Медиа».

По предварительным данным, водитель за рулем мотоцикла не справился с управлением, в результате чего врезался в легковушку Isuzu Elf. Ситуацию на дорогах города осложнил сильный дождь.

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Отмечается, что информации о пострадавших в ДТП нет, сейчас на месте аварии работают специалисты.