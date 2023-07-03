Происшествия 03 июля 2023, 18:28 Мотоциклист врезался в бордюр и погиб в Новосибирске

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ДТП произошло в Новосибирске на улице Станционной. Там водитель мотоцикла врезался в бордюр. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу региональной ГИБДД.

Авария случилась 1 июля. Водитель мотоцикла Yamaha во время поворота не справился с управлением, врезался в бордюр и перевернулся. Мужчина получил серьезные травмы. Его доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

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Полиция организовала доследственную проверку.