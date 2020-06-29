Мотоциклист влетел в газель в Новой Москве. Видео

Мотоциклист врезался в газель в Новой Москве и разбился насмерть. Водитель автомобиля не пострадал. В распоряжении «360» оказалось видео с места ДТП.

ДТП заснял видеорегистратор одного и з автомобилей. На кадрах видно, как мотоциклист обгоняет эту машину и на зеленый сигнал светофора пытается проехать по дороге прямо. В это время газель начинает поворачивать на перекрестке налево, не замечая мотоцикл.

В результате мотоциклист пытается затормозить в последний момент перед столкновением, но улетает под колеса газели. Водитель машины останавливается спустя секунду, протащив человека несколько метров. Мотоциклист скончался.

ДТП произошло на Калужском шоссе, недалеко от деревни Голохвастово. По данным «360», погибший мужчина — житель Подольска 1976 года рождения.