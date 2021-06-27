Мотоциклист упал на проспекте в Петербурге и проскользил несколько десятков метров по встречке

Водитель мотоцикла на проспекте Королева в Санкт-Петербурге решил проскочить на предупредительный сигнал светофора, но наехал на препятствие и упал. Байк и человека проволокло по встречке несколько десятков метров. Момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что мотоцикл ехал на приличной скорости до падения, поэтому инерция оказалась такой сильной. Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, мужчина жив. Он получил травмы и попал в больницу.

Информации о состоянии мотоциклиста пока нет. Полицейским предстоит выяснить точную причину ДТП.