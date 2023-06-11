Эксклюзив 11 июня 2023, 16:04 Мотоциклист столкнулся с такси на северо-востоке Москвы Источник «360»: мотоцикл и такси попали в ДТП на северо-востоке Москвы

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Мотоциклист попал в ДТП с такси на пересечении улиц Череповецкой и Псковской. В результате столкновения мужчина получил травмы, ему потребовалась госпитализация, сообщил источник «360».

Автомобиль такси получил серьезные повреждения. На фото с места происшествия видно, что у него разбит перед и смят капот. По предварительным данным, водитель в результате столкновения не пострадал.

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Мотоциклиста доставили в 20-ю городскую больницу, добавил источник.