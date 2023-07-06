Происшествия 06 июля 2023, 19:26 Мотоциклист столкнулся с иномаркой и получил травмы в Ростовской области

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ДТП произошло на трассе под Азовом в Ростовской области. Там столкнулись мотоцикл и иномарка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по области.

Как установили сотрудники полиции, женщина-водитель Nissan направлялась по автодороге Азов — Александровка — Староминская. Примерно на восьмом километре она не уступила дорогу мотоциклу Honda. В результате двухколесный транспорт отбросило в сторону. Водителя доставили в ближайшую больницу с травмами.

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Сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.