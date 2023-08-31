Эксклюзив 31 августа 2023, 19:45 Мотоциклист стал жертвой ДТП в Троицком административном округе Мотоциклист погиб при столкновении с машиной в Троицком административном округе Pxhere

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В Троицком административном округе, в деревне Раево, произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом «360» сообщил источник.

На Дублинской улице столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Прибывшие на место полиция и врачи обнаружили одного погибшего — им оказался водитель мотоцикла, документов при нем не было.

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Автомобилист при ДТП не пострадал.

Ранее на Ярославском шоссе в Москве перевернулся грузовик с песком, водитель пострадал, движение пришлось перенаправить на дублер шоссе.