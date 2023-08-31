31 августа 2023, 19:45
Мотоциклист стал жертвой ДТП в Троицком административном округе
Мотоциклист погиб при столкновении с машиной в Троицком административном округе
В Троицком административном округе, в деревне Раево, произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом «360» сообщил источник.
На Дублинской улице столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Прибывшие на место полиция и врачи обнаружили одного погибшего — им оказался водитель мотоцикла, документов при нем не было.
Реклама
Автомобилист при ДТП не пострадал.
Ранее на Ярославском шоссе в Москве перевернулся грузовик с песком, водитель пострадал, движение пришлось перенаправить на дублер шоссе.
ДТП
Москва 2023
Реклама
Реклама