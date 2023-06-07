Происшествия 07 июня 2023, 23:52 Мотоциклист стал жертвой ДТП в Кузбассе

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В Кемерове произошла авария, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное ГИБДД.

На проспекте Ленина, по предварительной информации, 38-летний водитель Kia Seltos при совершении маневра столкнулся с мотоциклом Yamaha. Последний от удара отбросило на припаркованный Volkswagen Polo.

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Управлявший мотоциклом 26-летний молодой человек получил смертельные травмы и умер.