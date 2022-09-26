Мотоциклист стал жертвой ДТП на Урале | 360°

Происшествия 26 сентября 2022, 14:09 Поделиться Telegram

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Viber Мотоциклист стал жертвой ДТП на Урале

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В Тюменской области случилось ДТП, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

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Авария произошла на 192-м километре автодороги Курган — Тюмень. 40-летний водитель мотоцикла Yamaha врезался в бетонный блок, находившийся в месте проведения дорожных работ. Мужчина получил смертельные травмы и скончался.

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